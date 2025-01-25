Кримські партизани вивідали таємне місце російських окупантів у Євпаторії

Кримські партизани виявили в Євпаторії засекречене місце російських окупантів на території місцевого санаторію "Здравиця".

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

"Агент простежив за російськими військовослужбовцями і виявив місце розташування їхнього підрозділу, яке окупанти намагаються тримати в таємниці", — ідеться в повідомленні.

За інформацією "АТЕШ", санаторій "Здравниця" в Євпаторії став місцем дислокації окупантів, які знову ховаються серед місцевого населення, наражаючи на небезпеку величезну кількість людей.

На території санаторію виявлено військову техніку, вогневі точки, великокаліберні кулемети, озброєння і боєкомплекти. Крім того, периметр об'єкта ретельно охороняють, а вздовж берегової лінії розміщено додаткові вогневі точки та обладнання.