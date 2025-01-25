На Київщині через атаку "шахедів" пошкоджено житловий будинок

Також було зафіксовано пожежу на виробничому підприємстві.

Київська обласна військова адміністрація у Telegram повідомила про пошкодження 9-поверхового житлового будинку в одному з населених пунктів регіону внаслідок атаки російських ударних безпілотників.

Відбулася руйнація балконів з четвертого по восьмий поверхи, а також перекриття сходів в одному з під'їздів, вибито віконні рами. Новобудова була заселена лише частково, інформації про постраждалих немає.

В іншому районі Київщини через ворожі БПЛА сталося загоряння виробничого підприємства на площі 600 квадратних метрів. Пожежу вже ліквідовано.