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На Київщині через атаку "шахедів" пошкоджено житловий будинок

Також було зафіксовано пожежу на виробничому підприємстві.

На Київщині через атаку "шахедів" пошкоджено житловий будинок
Фото: Telegram

Київська обласна військова адміністрація у Telegram повідомила про пошкодження 9-поверхового житлового будинку в одному з населених пунктів регіону внаслідок атаки російських ударних безпілотників.

Відбулася руйнація балконів з четвертого по восьмий поверхи, а також перекриття сходів в одному з під'їздів, вибито віконні рами. Новобудова була заселена лише частково, інформації про постраждалих немає.

В іншому районі Київщини через ворожі БПЛА сталося загоряння виробничого підприємства на площі 600 квадратних метрів. Пожежу вже ліквідовано.

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