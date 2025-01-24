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Росіяни поранили на Сумщині чотирьох цивільних

Протягом дня росіяни здійснили 92 обстріли області.

Росіяни поранили на Сумщині чотирьох цивільних
Наслідки обстрілу Сумщини (архівне фото)
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 24 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 92 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 116 вибухів. 

По Великописарівській громаді ворог бив зі ствольної артилерії, мінометів та дронами, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Середино-Будську громадк росіяни атакували мінометами та дронами, пошкоджено приватний житловий будинок. 

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Миропільську громаду армія РФ атакувала мінометами та дронами, поранено трьох цивільних осіб та пошкоджено два автомобілі.

По Глухівській громаді росіяни били дронами, внаслідок чого було травмовано одну мирну жительку та пошкоджено автомобіль.

Також дронами російські військові атакували Новослобідську, Шалигинську та Білопільську громади.

По Краснопільській та Есманьській громадам окупанти вдарили мінометами та дронами, а по Хотінській - дронами та КАБами.

Також КАБами загарбники вдарили по Юнаківській громаді.

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