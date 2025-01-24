Генштаб: на Покровському напрямку росіяни 78 разів намагалися прорвати нашу оборону

На Краматорському напрямку було зафіксовано 39 боєзіткнень.

Станом на 22:00 24 січня відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 28 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 37 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 423 дрони-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші захисники відбили два ворожих штурми в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Піщаного, Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового. Українські захисники відбили сім атак, шість боєзіткнень досі тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Копанки, Зелена Долина та Торське. Наразі триває два боєзіткнення.

На Краматорському напрямку зафіксовано 39 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори, 15 з яких тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки. На даний час продовжуються два боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 78 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Дотепер триває 12 боєзіткнень.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 367 окупантів, 186 з них - безповоротно. Також знищено дванадцять одиниць автомобільної техніки, дві бойові машини піхоти, один окопний РЕБ, три антени зв’язку, крім того, значно пошкоджено три міномети загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог три рази атакував поблизу Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, тричі атакував в напрямках Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 13 штурмів позицій українських підрозділів, 12 атак вже відбиті нашими оборонцями, один бій триває. Ворог завдав 25 авіаційних ударів 30 керованими бомбами та здійснив 387 артилерійських обстрілів (15 з них - із РСЗВ).

На Сіверському, Гуляйпільському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 124-ої окремої бригади територіальної оборони, 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, 37-ої окремої бригади морської піхоти, 100-ої окремої механізованої бригади, 43-ої окремої механізованої бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.