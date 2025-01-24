В Карпатах знайшли чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон із Румунією

У Карпатах ледь не загинув чоловік, який хотів втекти з України.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
“На Закарпатті 24-річний житель Кіровоградщини намагався незаконно перетнути кордон із Румунією через засніжене високогір’я. Однак через мороз і виснаження не зміг рухатися далі”, - йдеться у повідомленні.
Після більш як 7 годин пошуків рятувальники з прикордонниками знайшли чоловіка за 10 м від кордону.
Чоловіка перевдягли в теплий одяг, напоїли гарячим чаєм, після чого передали медикам. Зараз він перебуває в реанімації з переохолодженням та зневодненням.
- На українсько-румунському кордоні прикордонники та медики врятували 27-річного закарпатця, який впав у глибоку прірву.
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Нещодавно рятувальна служба Румунії знайшла живими в Карпатах трьох українців, яких розшукували з попередньої доби, коли вони вийшли на зв'язок і попросили про допомогу.