Українці через Укрпошту передали понад 12 млн грн з “Зимової єПідтримки” на благодійність. Куди пішли ці кошти

Гроші можна скерувати або на конкретний фонд, або вказати просто "на благодійність" і тоді вони підуть у БФ «Київська школа економіки»

На допомогу армії українці, які оформлювали тисячу “Зимової єПідтримки” через Укрпошту, передали понад 12 млн грн, повідомили в Укрпошті у відповідь на запит LB.ua.

“Станом на січень 2025 року з використаних коштів “Зимової єПідтримки”, які громадяни отримували через Укрпошту, благодійним організаціям передано понад 12 млн грн”, - йдеться у відповіді.

За інформацією поштового оператора, ті кошти, які українці оформлюють на благодійність, не вказуючи конкретного фонду, будуть передані в БФ «Київська школа економіки».

“...який допомагає ЗСУ, школам, лікарням та притулкам для тварин”, - уточнював керівник Укрпошти Ігор Смілянський у грудні.

На які саме проєкти підуть ці кошти, ми додатково уточнили в Київській школі економіки. Як тільки отримаємо відповідь - додамо.

Але також вони можуть скерувати допомогу на конкретний фонд. Втім, переліку цих фондів Укрпошта не назвала. Імовірно, мова про ті ж, що й доступні при переказі через онлайн-банкінг.

В Укрпошті сказали, що благодійна діяльність цих фондів має бути пов'язана з:

відсіччю збройної агресії Росії проти України

ліквідацією наслідків збройної агресії;

підтримкою національної безпеки та оборони;

відновленням і розвитком України.

“Отримувачами можуть бути благодійні організації, які провадять діяльність відповідно до вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», приймають в оплату платіжні картки згідно з правилами платіжних систем та мають категорію діяльності суб'єкта господарювання Merchant Category Code (МСС) благодійність. МСС код діяльності суб’єкта господарювання повинен відповідати Додатку № 2 Порядку – 8398 Організації благодійної та соціальної служби”, - пояснили в Укрпошті.