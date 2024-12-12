Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку

LB.ua зібрав відповіді на найпоширеніші запитання про «Зимову єПідтримку»: куди підуть гроші тих, хто відмовився від виплат; чи справді є проблеми з передачею даних банківських рахунків і чи може така щедрість держави призвести до інфляції.

Як прогнозують в уряді, виплатами скористаються близько 15 млн українців. За песимістичним сценарієм — 10 млн. Ті, хто вирішив відмовитися від коштів, мають різну мотивацію: хтось не схвалює, на їхню думку, популістичних рішень, хтось побоюється наслідків через умови одержання підтримки. А хтось ще вагається.

Усього за 10 днів чинності програми заявку оформили близько шести мільйонів українців, кажуть у Мінекономіки. Отримати тисячу можна і через Укрпошту , але не готівкою. Використати кошти можна, щоб оплатити комунальні послуги, купити ліки, товари українського виробництва, або задонатити на армію через благодійні фонди.

10 грудня тим, хто подавав заявку на програму «Зимова єПідтримка», почали виплачувати гроші. Таких станом на 1 грудня, за даними міністерки економіки Юлії Свириденко, було 1,8 млн серед дорослих і 520 тис. дітей.

Фото: flickr/НБУ

Що з даними рахунків

Момент, який непокоїть багатьох — передача доступу до банківської таємниці третім особам як одна з умов отримання коштів. Адже тисячу «Зимової єПідтримки» нараховують на ту саму картку, що й виплати за програмою «Національний кешбек».

Це не новина, бо, коли оформляєш картку для кешбеку, банки повідомляють, що необхідно надати такий дозвіл. Це прописано і в постанові уряду. Утім активно обговорювати цю умову почали лише в контексті виплати тисячі.

Як пояснила Надія Бігун, заступниця міністерки економіки, у постанові уряду прямо вказано, що інформацію про транзакції передають лише для нарахування кешбеку, бо так Дія має можливість фіксувати, за які саме товари нараховувати кешбек.

А картку для виплати «Зимової єПідтримки», за її словами, обрали тому, що тисячу можна витрачати, по суті, на ті самі категорії, що й нараховане як кешбек.

«Для того, щоб прогарантувати, куди будуть витрачати кошти, щоб це не був кеш, знятий з банкомата, ми вирішили, що швидше і правильніше буде нараховувати гроші на картку “Національного кешбеку”, де вже технічно налаштовані певні обмеження й контроль», — пояснила Бігун у коментарі ВВС Україна.

Фото: telegraf.com.ua Надія Бігун, заступниця міністерки економіки

Чи обов’язково розкривати дані для участі у програмі «Зимова єПідтримка»

Утім сьогодні, аби отримати тисячу, більшість банків-партнерів відмовилися від цієї умови, каже заступниця міністерки.

10 грудня в Мінекономіки додатково роз’яснили, що банки не повинні вимагати дозволів на розкриття даних, якщо людина оформляє картку лише для участі в програмі «Зимова єПідтримка», без «Національного кешбеку».

«Щоб отримати тисячу гривень, людині не обов'язково надавати дозвіл на транзакції за своїми картками. Можна в додатку банку замовити картку “Національний кешбек”, але відмовитися від участі в самій програмі з такою назвою й не давати дозвіл на передачу даних за іншими картками, окрім як картки, на яку надійде тисяча гривень», — розповіла Бігун.

Куди підуть гроші тих, хто відмовиться від тисячі

Як зазначили в коментарі LB.ua у Міністерстві фінансів, згідно зі статтею 37 Закону «Про Держбюджет», ці кошти перейдуть у бюджет наступного року.

«Як виняток з положень частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишок коштів, джерелом формування яких були перераховані Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття кошти відповідно до статті 37 Закону України “Про Державний бюджет України на 2024 рік”, що не використаний у 2024 році, зберігається на рахунках спеціального фонду державного бюджету», — йдеться в поясненні.

Чи матиме ця програма суттєвий ефект на економіку й чи призведе до інфляції

Незначний вплив на економіку, але відчутна допомога тим, хто цього потребує — так описує ситуацію Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії.

«Невибіркова виплата грошової допомоги громадянам ніколи не є добрим рішенням. Але через порівняно незначні обсяги вона не матиме істотного впливу. Відчутною підтримкою це буде хіба для тих громадян, які у глибокій скруті, а також для окремих фондів, які мають довіру в суспільстві й можуть розраховувати на пожертви, які будуть помітними в їхніх масштабах», — зазначив Гайдай у коментарі LB.ua.

Фото: Бабель Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії.

Інфляція теж не загрожує, на його думку.

«Виплати "Зимової єПідтримки" не призведуть до істотної інфляції. Навіть якщо таку виплату отримають 10 млн українців, загальна сума є неістотною на фоні грошової маси й загальних обсягів споживання. Також слід враховувати, що ці виплати не збільшують дефіцит держбюджету, це переспрямування коштів з інших, запланованих раніше видатків», — переконаний старший економіст ЦЕС.

На запитання, що логічніше — брати тисячу чи відмовлятися, щоб гроші повернулися до спецфонду, Гайдай відповів:

«Якщо ви дбаєте про ефективне використання виділених на “Зимову єПідтримку” коштів в умовах війни, то їх можна взяти і спрямувати на один з напрямків залежно від вашої фінансової ситуації — на донат ефективним фондам, що працюють із ЗСУ, на придбання ОВДП (заощадження + фінансування ЗСУ), на оплату комунальних послуг або підтримку виробника української культурної продукції».

Яким фондам можна допомогти

У переліку на переказ коштів є і великі благодійні фонди, що допомагають армії та цивільним, серед який Фонд Притули чи “Повернись живим”, і менші — наприклад, «Зубата лопата», який забезпечує військових малими піхотними лопатами, або фонд «Доступ», що допомагає пораненим військовим проходити ВЛК.

Самі фонди активно включилися в цю історію, роз’яснюючи, як їх можна підтримати. ПЖ, наприклад, вийшов і з зовнішньою рекламою «Гей, малий, скажи малому».

Зазначимо, подати заявку на отримання допомоги можна до кінця лютого 2025 року.