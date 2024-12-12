​ЄБРР із партнерами запускає програму на 110 млн євро для страхування воєнних ризиків в Україні

ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) спільно з міжнародним брокером страхування та перестрахування Aon оголосили про запуск Гарантійного механізму відновлення та реконструкції України (URGF) на суму 110 мільйонів євро.

Як повідомили у Мінекономіки України, цей механізм забезпечить перестрахувальну підтримку міжнародним перестраховикам та українським страховим компаніям для покриття ризиків, пов’язаних із війною в Україні.У межах програми банк забезпечуватиме підтримку міжнародним перестраховикам через гарантію, яка покриває втрати за конкретними ризиками, пов’язаними із війною.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що це дасть необхідну підтримку малим і середнім підприємствам, які зазнали значних втрат через війну. Механізм сприятиме залученню інвестицій в українську економіку та стане сигналом для інших гравців ринку, що нові страхові механізми можуть і повинні впроваджуватися, адже приватний сектор чітко демонструє попит на них.

Механізм реалізується за підтримки Франції, Великої Британії, Норвегії та Фонду технічної співпраці ЄБРР TaiwanBusiness. Додаткову гарантійну підтримку планують надати Європейський Союз і Швейцарія. Подальші внески донорів сприятимуть розширенню гарантії ЄБРР у майбутньому.

На старті програма охоплюватиме страхування вантажів, автотранспорту та залізничного рухомого складу, з можливістю розширення на інші активи. Планується, що ця гарантія дозволить забезпечити страхування товарів і транспортних засобів вартістю понад 1 мільярд євро щорічно.

Першим міжнародним партнером, який доєднався до цієї програми, стала страхова компанія MS Amlin. Серед українських страхових компаній — це INGO, Colonnade та UNIQA, які завдяки своїй мережі сприятимуть поширенню страхування воєнних ризиків серед бізнесів та МСП.