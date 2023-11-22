Рада схвалила закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків, – Кисилевський

Зараз поліси страхування інвестицій від воєнних ризиків можуть отримати лише іноземні компанії через міжнародні фінансові організації.

Верховна Рада прийняла закон №9015 про страхування інвестицій від воєнних ризиків. Його суть – надання права Експортно-кредитному агентству України страхувати інвестиції від воєнних ризиків. Такий поліс дозволить українським інвесторам та промисловцям розраховувати на компенсацію втрат у випадку “прильоту”.

Про це повідомив ініціатор закону народний депутат Дмитро Кисилевський.

“Зараз такі поліси страхування інвестицій від воєнних ризиків можуть отримати лише іноземні компанії через міжнародні фінансові організації. Після підписання закону Президентом таку можливість отримають і українські підприємства - через ЕКА”, - пояснив нардеп.

Закон набуває чинності 1 січні 2024 року. КМУ має забезпечити прийняття за погодженням з Національним банком України нормативно-правового акту, що визначає перелік воєнних ризиків, а також умови та порядок страхування (перестрахування) таких ризиків при здійсненні видів діяльності ЕКА.

Необхідною умовою для запуску страхування інвестицій від воєнних ризиків є збільшення статутного капіталу ЕКА та налагодження перестрахування. Без цього механізм не запрацює.

Також Дмитро Кисилевський повідомив, що наразі Мінекономіки комунікує з MIGA, DFC та ЄБРР, а також з донорами в рамках Мультидонорської координаційної платформи щодо необхідності залучення $100 млн. для перестрахування української ЕКА та $500 млн. для міжнародних трастових фондів страхування та перестрахування.

Запровадження механізму страхування інвестицій від воєнних ризиків є частиною Плану відновлення переробної промисловості. Він також включає стимули для індустріальних парків, вимогу локалізації при публічних закупівлях, повернення промислових інвестицій через податки та інші ініціативи.

Нагадаємо, у кінці жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до уряду Німеччини надійшло 30 заявок від компаній, які хочуть інвестувати в Україну.