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Головне за ніч та ранок четверга, 23 листопада: 30 відбитих штурмів під Авдіївкою, арешт колишнього голови Держспецзв'язку

74 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок четверга, 23 листопада: 30 відбитих штурмів під Авдіївкою, арешт колишнього голови Держспецзв'язку

Упродовж доби Росія атакувала дев'ять областей України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Це Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області та Сумська області.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 74 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Сили оборони відбили 30 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби російська армія втратила на війні проти України близько 1 130 осіб, 20 танків, 33 артилерійські системи та 2 засоби ППО.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні близько опівночі вибух пролунав у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Ворог вдарив ракетою по об’єкту інфраструктури, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, минулося без загиблих та поранених. У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.

По Червоногригорівській громаді агресор цілив з важкої артилерії. Люди неушкоджені.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя з можливістю застави в 25 млн гривень.

"Рішення слідчого судді означає, що підозра Щиголю є обгрунтованою, а також суд встановив, що наявні певні ризики, визначені процесуальним законодавством", – йдеться у повідомленні Центру протидії корупції.

У разі внесення застави на підозрюваного покладуть ряд обов'язків, зокрема утриматися від спілкування з підозрюваними і свідками, здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

Юрія Щиголя взяли під варту в залі суду.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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