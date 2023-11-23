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Ворог вдарив ракетою по інфраструктурному об’єкту в Криворізькому районі

Без жертв.

Ворог вдарив ракетою по інфраструктурному об’єкту в Криворізькому районі
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Сьогодні близько опівночі пролунав вибух у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Ворог вдарив ракетою по об’єкту інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, минулося без загиблих та поранених. У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. 

По Червоногригорівській громаді агресор цілив з важкої артилерії. Люди неушкоджені.

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Нагадаємо, ввечері 21 листопада російські військові обстріляли з артилерії місто Нікополь. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє місцевих мешканців. Пошкоджено житлові будинки, гараж, автівки містян, лінії електропередач та газогін.

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