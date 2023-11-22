Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено двох чоловіків

Також пошкоджено житлові будинки, гараж, автівки містян, лінії електропередач та газогін.

Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя Дніпропетровської області поранено двох чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, ввечері 21 листопада 2023 року російські військові обстріляли з артилерії м. Нікополь.

Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє місцевих мешканців.

Пошкоджено житлові будинки, гараж, автівки містян, лінії електропередач та газогін.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, уночі Росія випустила по Україні 14 "шахедів". Усі збили сили ППО. Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі і впала у Запорізькій області на відкритій місцевості.