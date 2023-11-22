​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено двох чоловіків

Також пошкоджено житлові будинки, гараж, автівки містян, лінії електропередач та газогін.

Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено двох чоловіків
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя Дніпропетровської області поранено двох чоловіків. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора. 

За даними слідства, ввечері 21 листопада 2023 року російські військові обстріляли з артилерії м. Нікополь.

Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє місцевих мешканців.

Пошкоджено житлові будинки, гараж, автівки містян, лінії електропередач та газогін.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, уночі Росія випустила по Україні 14 "шахедів". Усі збили сили ППО. Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі і впала у Запорізькій області на відкритій місцевості.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies