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Прикордонники затримали порушників кордону та їх перевізників

Закордонні учасники схеми мали отримати від 3 800 до 5000 доларів з кожного прибулого.

Прикордонники затримали порушників кордону та їх перевізників
Фото: Скріншот з відео

Правоохоронці Одеської області викрили чергову схему незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“За порадами інтернет-організаторів, чоловіки зустрілися з таксистами, котрі довезли їх до визначеного місця. А там… їх вже чекали прикордонники”, - йдеться у повідомленні. 

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Зазначається, що перевізники втекли, але незабаром їх затримали, як і порушників кордону.

В ДПСУ уточнили, що закордонні учасники схеми мали отримати від 3 800 до 5000 доларів з кожного прибулого.

Всіх затриманих вже притягнуто до кримінальної чи адміністративної відповідальності. 

Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби у Одеській області викрили “шлюбну агенцію”, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.

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