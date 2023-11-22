Прикордонники затримали порушників кордону та їх перевізників

Закордонні учасники схеми мали отримати від 3 800 до 5000 доларів з кожного прибулого.

Правоохоронці Одеської області викрили чергову схему незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“За порадами інтернет-організаторів, чоловіки зустрілися з таксистами, котрі довезли їх до визначеного місця. А там… їх вже чекали прикордонники”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевізники втекли, але незабаром їх затримали, як і порушників кордону.

В ДПСУ уточнили, що закордонні учасники схеми мали отримати від 3 800 до 5000 доларів з кожного прибулого.

Всіх затриманих вже притягнуто до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби у Одеській області викрили “шлюбну агенцію”, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.