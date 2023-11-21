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Внаслідок російських обстрілів на Сумщині за день пролунали більше 100 вибухів

Загалом Сумщину обстрілювали 14 разів.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині за день пролунали більше 100 вибухів
Ілюстративнне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 21 листопада, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська та Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни 14 разів обстріляли Сумську область, було зафіксовано 101 вибух. 

На Юнаківську громаду окупати скинули вибухівку з БпЛА.

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По Великописарівській громаді росіяни вдарили ракетами з вертольоту та завдали мінометного обстрілу.

Краснопільську громаду армия РФ обстріляла з мінометів, гранатометів та артилерїі.

А Миропільську, Новослобідську та Білопільську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська обстріляли з авіації Берислав у Херсонській області. Є загиблий і травмований. 

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