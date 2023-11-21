Внаслідок російського обстрілу Херсонщини загинула людина

Ще один чоловік отримав численні травми, зокрема переломи кінцівок.

Російські окупаційні війська обстріляли з авіації Берислав у Херсонській області. Є загиблий і травмований.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“По місту ворог випустив 12 КАБів. На Бериславський район загалом за сьогодні армія РФ скинула 28 бомб”, - написав Прокудін.

Він уточнив, що окупанти влучили в приватний будинок. Під завалами опинився власник, 65-річний чоловік, який загинув на місці.

Крім того, під час обстрілу ще один 57-річний містянин, який знаходився на вулиці, отримав численні травми, зокрема переломи кінцівок.

Також російські окупаційні війська влучили по території підприємства, магазину та автошколи.

Нагадаємо, російська армія знову завдала ударів по Херсонській громаді. Внаслідок атаки поранення отримали троє цивільних. Один з поранених чоловіків у важкому стані.