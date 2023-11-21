Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російського обстрілу Херсонщини загинула людина

Ще один чоловік отримав численні травми, зокрема переломи кінцівок.

Внаслідок російського обстрілу Херсонщини загинула людина
Ілюстративне фото

Російські окупаційні війська обстріляли з авіації Берислав у Херсонській області. Є загиблий і травмований. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“По місту ворог випустив 12 КАБів. На Бериславський район загалом за сьогодні армія РФ скинула 28 бомб”, - написав Прокудін. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він уточнив, що окупанти влучили в приватний будинок. Під завалами опинився власник, 65-річний чоловік, який загинув на місці. 

Крім того, під час обстрілу ще один 57-річний містянин, який знаходився на вулиці, отримав численні травми, зокрема переломи кінцівок.

Також російські окупаційні війська влучили по території підприємства, магазину та автошколи.

Нагадаємо, російська армія знову завдала ударів по Херсонській громаді. Внаслідок атаки поранення отримали троє цивільних. Один з поранених чоловіків у важкому стані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies