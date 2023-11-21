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Чотири країни ЄС отримали попередження від Єврокомісії, бо можуть через надмірні витрати порушити бюджетні правила

Дію цих правил призупинили через пандемію та війну в Україні.

Чотири країни ЄС отримали попередження від Єврокомісії, бо можуть через надмірні витрати порушити бюджетні правила
Фото: EPAUPG

Європейська комісія заявила, що Франція, Бельгія, Фінляндія та Хорватія «ризикують» порушити бюджетні правила ЄС наступного року через надмірні витрати, повідомляє The Guardian з посиланням на AFP.

Дев'ять інших країн Євросоюзу – Австрія, Німеччина, Італія, Люксембург, Латвія, Мальта, Нідерланди, Португалія та Словаччина – були визнані такими, що «не повністю відповідають» правилам.

Бюджетні правила ЄС призупинив на початку 2020 року, щоб допомогти країнам пережити економічний спад, викликаний пандемією. Це дозволило державним субсидіям вийти за межі звичайних обмежень.

Цей винятковий захід продовжили до кінця 2023 року, щоб впоратися з наслідками війни в Україні.

Тепер правила мають вступити в дію 1 січня 2024 року.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд Франції поповнить фонд підтримки Києва на 200 млн євро, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки. Бельгія виділить нашій державі 1,7 млрд євро допомоги із заморожених російських активів, а Хорватія та Іспанія - 6,5 млн євро на розмінування.

Фінляндія вирішила надати Україні новий пакет оборонної допомоги. У ньому надішлють додаткове оборонне обладнання вартістю близько в 100 млн євро.

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