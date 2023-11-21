Українські пілоти вже проходять підготовку на F-16 у повітрі, — Юрій Ігнат

Українські пілоти вже розпочали підготовку на F-16 у Данії в повітрі разом з інструкторами. Про це під час брифінгу повідомив речник повітряних силу Юрій Ігнат, — пише Укрінформ.

"Зараз це вже польоти з інструктором. Кожен день може збільшуватися число українських пілотів, які проходять підготовку і виконують завдання, які ставить перед ними інструктор", — зазначив Ігнат.

За словами Ігната, наступним етапом, після польотів з інстукторами, у підготовці стануть самостійні польоти.

"І тоді вже, відповідно, польоти на бойове застосування для того, щоб навчатися воювати на цьому літак", — додав речник.

Відомо, що окрім ДАнії, українські пілоти проходять підготовку на винищувачах F-16 у США і Великій Британії. Там вчать й інших фахівців, наземний персонал, офіцерів бойового управління і інженерно-авіаційної служби.

Нагадаємо, у військово-повітряних силах відповіли критикам: Винищувачі F-16 змінять хід війни у Україні.