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Міноборони України створило спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16

Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу інтеграції літака F-16 у систему Сил оборони України.

Міноборони України створило спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16

ПриМіністерстві оборони України створено спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Прийняв участь у конференції за участю західних партнерів у Копенгагені (Данія), де представив концепцію  — спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України", — повідомив Павлюк.

Програма  матиме два етапи розгортання: "Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року та "Масштабування".

Основними напрямами роботи  стануть: 

— підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);

— всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;

— відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;

— підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;

— міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові і адміністративні функції. 

"Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад, — один із наших ключових пріоритетів. Станом на листопад 2023 року за сприяння іноземних експертів в Україні продовжується оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські льотчики та інженери продовжують навчання на F-16, яке розпочалося у серпні цьогоріч", — додав військовий.

Нагадаємо, на території США вже розпочалися навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Також у Міноборони США вирішують питання забезпечення України запасними частинами для винищувачів.

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