На Харківщині сапери знешкодили майже півсотні вибухонебезпечних предметів

У Харківській області рятувальники проводять посину роботу щодо розмінування територій. Лише за тиждень піротехніки ДСНС знешкодили 479 боєприпасів. Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, — повідомляють у Харківській ОВА.

Відомо, що розмінування регіону проводиться в посиленому режимі. На території Харківської області працюють 33 піротехнічні розрахунки ДСНС, 168 саперів та 70 одиниць техніки.

"Сапери зведеного загону ДСНС продовжують працювати на деокупованій території Харківщини, а також безпосередньо в м. Харків. Вони обстежують приватні домоволодіння, ЛЕП, об’єкти критичної інфраструктури та сільгоспугіддя. Минулого тижня піротехніки здійснили 264 виїзди для знешкодження вибухонебезпечних предметів, всього було знищено 479 боєприпасів", – повідомив Євген Василенко.

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ від мін і вибухонебезпечних предметів загинула 261 людина, ще 559 зазнали поранень.