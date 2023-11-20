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На Харківщині сапери знешкодили майже півсотні вибухонебезпечних предметів

Знищено 479 боєприпасів.

На Харківщині сапери знешкодили майже півсотні вибухонебезпечних предметів
Фото: Генштаб ЗСУ

У Харківській області рятувальники проводять посину роботу щодо розмінування територій. Лише за тиждень піротехніки ДСНС знешкодили 479 боєприпасів. Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, — повідомляють у Харківській ОВА.

Відомо, що розмінування регіону проводиться в посиленому режимі. На території Харківської області працюють 33 піротехнічні розрахунки ДСНС, 168 саперів та 70 одиниць техніки.  

"Сапери зведеного загону ДСНС продовжують працювати на деокупованій території Харківщини, а також безпосередньо в м. Харків. Вони обстежують приватні домоволодіння, ЛЕП, об’єкти критичної інфраструктури та сільгоспугіддя. Минулого тижня піротехніки здійснили 264 виїзди для знешкодження вибухонебезпечних предметів, всього було знищено 479 боєприпасів", – повідомив Євген Василенко. 

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ від мін і вибухонебезпечних предметів загинула 261 людина, ще 559 зазнали поранень.

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