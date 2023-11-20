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В Україні створили понад 13 тисяч "пунктів незламності"

Це майже на 1200 більше від запланованої розрахункової кількості.

В Україні створили понад 13 тисяч "пунктів незламності"
Ілюстративне фото

В Україні запрацювало майже 11 тисяч Пунктів незламності. За інформацією обласних військових адміністрацій, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції та Укрзалізниці вже діють - 10 945 пунктів по всій Україні, а загалом створені та готові до відкриття - ще 2 356.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Сьогодні в регіонах триває активна робота з підготовки до зими і одним із важливих питань такої підготовки є забезпечення безперебійної роботи Пунктів незламності в осінньо-зимовий період. Враховуючи можливі загрози, громади мають бути готові до реагування на довготривалі виклики" - зазначив Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

Від кінця жовтня у застосунку "Дія" стала доступна карта Пунктів незламності. По карті можна знайти дорогу до найближчого пункту та перевірити наявність послуг у ньому.

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Під час пошуку Пункту незламності важливо обрати область, де знаходиться користувач і завантажити мапу. Це забезпечить доступність до інформації та мапи навіть в умовах блекаутів, відсутності світла або інтернету. Також у додатку можна встановити фільтр і знайти локацію з необхідними опціями - пандус, інтернет, мобільний зв'язок, генератор тощо. На мапі з’являться лише ті пункти, де ці опції доступні.

"За інформацією з регіонів, станом на середину листопада вже створено 13 301 Пункт незламності. Це майже на 1200 більше від запланованої розрахункової кількості", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, що з жовтня на 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали пункти незламності.

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