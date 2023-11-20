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У ЗСУ служать понад 62 тис. жінок, з них 5 тис. виконують завдання в районі проведення бойових дій

"Нині на полі бою в Україні ми маємо найбільшу кількість жінок в новітній світовій історії".

У ЗСУ служать понад 62 тис. жінок, з них 5 тис. виконують завдання в районі проведення бойових дій
Фото: Facebook /93 ОМБр ‘Холодний Яр’

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну значно зросла кількість жінок, які вступили до лав Збройних сил. Вони обіймають не тільки фінансові чи медичні посади, але і військові.

Про це заявила у Military Media Center заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

За її словами, у 2014 році загальна чисельність жінок у ЗСУ становила 49 926. З них військовослужбовиць було 16 557. Станом на жовтень 2023 року службу у Збройних силах несли 62 062 жінок, з них 43 479 займають військові посади.

  

Загалом жінки складають 5,3% саме військовослужбовців ЗСУ, зокрема:

  • офіцерський склад – 7 709 (6,6 %);
  • сержантсько-старшинський склад – 11 732 (6,6 %);
  • солдати – 22 704 (4,4 %);
  • курсанти – 1 334 (18,1 %).

Близько 5 тис. військовослужбовиць виконують завдання в районі проведення бойових дій.

"Нині на полі бою в Україні ми маємо найбільшу кількість жінок в новітній світовій історії. Вони проявляють себе не лише як гарні військові фінансистки чи лікарки, але й як сміливі військовослужбовиці, що віддано захищають свою Батьківщину", – зазначила Калмикова.

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Вона додала, що на сьогодні в українській армії скасовані будь-які обмеження щодо призначення та проходження жінками-військовослужбовцями служби на всіх посадах (в тому числі бойових) за всіма групами військово-облікових спеціальностей.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, жінки подають анкети на вступ до штурмових бригад “Гвардії наступу” та успішно проходять етапи відбору.

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