ВАКС заочно заарештував Ігоря Гладковського у справі "Укроборонпрому"

Після затримання слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою близькому родичу колишнього першого заступника секретаря РНБО, підозрюваному у справі про заподіяння майже 13 млн грн збитків "Укрспецекспорту".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо завдання ДК "Укрспецекспорт" (що входить до сфери управління державного концерну "Укроборонпром") збитків на майже 13 млн грн, а саме особі, близький родич якої обіймав посаду в Раді національної безпеки і оборони України", - ідеться в повідомленні.

САП не називає ім'я фігуранта, однак, йдеться про Ігоря Гладковського.

За інформацією прокуратури, суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня Апеляційна палата ВАКС я скерувала до Солом'янського районного суду Києва справу проти проти Ігоря Гладковського, який є сином колишнього першого заступника секретаря РНБО і власника корпорації "Богдан" Олега Гладковського.

Гладковський-молодший є фігурантом справи ТОВ "Оптимумспецдеталь" і підозрюється у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу).