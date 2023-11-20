Протягом доби окупанти атакували дев'ять областей України, – ОВА

По Чернігівській області росіяни стріляли за добу п'ять разів (48 вибухів). Із мінометів та артилерії ворог обстрілював Новгород-Сіверський район. Також зафіксовано використання ударного дрону-камікадзе невстановленого типу. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та громад. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська громади. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. Сталося загорання приватної будівлі.

У Дніпропетровській кілька разів протягом вчорашнього дня Нікопольський район був під вогнем загарбника. Важка артилерія била по Марганецькій і Червоногригорівській громадах та Нікополю. Пошкоджені три приватні будинки та господарська споруда. На щастя, людей не зачепило.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 51 обстріл (323 снаряди), з них по Херсону – п'ять обстрілів (30 снарядів). Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області. Вчора окупанти вдарили по житловому сектору Херсона. Постраждали п'ятеро людей, зокрема 3-річна дівчинка. Травмовані жінки 47, 55 і 68 років. Їх госпіталізували в стані середньої важкості. 59-річний чоловік отримав осколкові поранення. Медики надали йому допомогу. Дівчинку доставили до реанімації. Зараз дитина під постійним наглядом лікарів. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Білозерки поранень зазнав 57-річний чоловік. Загалом за добу по області шестеро людей дістали поранення, з них одна – дитина.

У Луганській ворог вів вогонь поблизу деокупованих сіл Красноріченської громади, зокрема Невського. В епіцентрі обстрілів опинилася й Білогорівка. Наші захисники тримають лінію оборони у Серебрянському лісі. Туди ворог вдарив з авіації. За добу противник здійснив 123 обстріли (509 снарядів).

У Харківській сьогодні зранку ворог обстріляв Кіндрашівку. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, приватний автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються. На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Вовчанськ, Бочкове, Бударки. На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де сили оборони відбили сім атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Під час обстрілу села Юрченкове з ракетної системи залпового вогню "Ураган" пошкоджено сільськогосподарську техніку та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу Вільчі з РСЗВ зазнали поранення та були госпіталізовані цивільні чоловіки 53-х та 74-х років. Пошкоджено приватний житловий будинок та паркан. У Подолах через напад двома керованими авіабомбами пошкоджено газову трубу, приватний будинок, гараж, літню кухню, два автомобілі.

У Запорізькій під ураженням опинилися 16 населених пунктів області – зафіксовано 61 ворожий удар. Рашисти здійснили шість обстрілів із ракетних систем залпового вогню Залізничного, Новоданилівки, Гуляйпільського, Малої Токмачки й Кам'янського. 55 артилерійських ударів прийшлися по території Новоандріївки, Новодарівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Чарівного, Приморського, Плавнів, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – дев'ять населених пунктів: Новогродівка, Красногорівка, Авдіївка, Часів Яр, Нью-Йорк, Бердичі, Святогорівка, Максимільянівка, Нетайлове. Пошкоджено 15 житлових будинків, школа, два магазини, будівля ДСНС, будівля ЦНАП, дільниця міськводоканалу, ЛЕП, будівля СП "Здоров’я", ветеринарна клініка. За добу на Донеччині: одну людину поранено.

У Миколаївській вчора під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора зранку ворожі обстріли фіксувалися за межами Солончаків Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.