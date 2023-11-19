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Умєров озвучив завдання новому керівнику Медичних сил ЗСУ

За словами глави Міноборони, причини заміни командувача "очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає". 

Умєров озвучив завдання новому керівнику Медичних сил ЗСУ
Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував призначення нового керівника Медичних сил ЗСУ та озвучив завдання для відомства.

Про це йдеться в дописі міністра у фейсбуці.

За словами Умєрова, причини заміни командувача "очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає". 

"Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів", - наголосив глава Міноборони.

Серед завдань, які потрібно вирішити у службі:

  • максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, серед яких - постачання якісних медичних засобів та медичної техніки. "Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі", - наголосив Умєров; 
  • розбудова системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням, а також впровадження усіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти якнайбільше життів воїнів;
  • забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих.

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Нагадаємо, нині Президент Зеленський оголосив про звільнення Тетяни Остащенко. На її місце він призначив начальника головного військового клінічного госпіталю Анатолія Казмірчука.

Про кадрові зміни серед командувачів ЗСУ стало відомо раніше. Крім Остащенко, йшлося про звільнення командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

Згодом Міністерство оборони заявило, що така “інформація, опублікована низкою ЗМІ не відповідає дійсності”.

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