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Ллойд Остін та Рустем Умєров обговорили наступну зустріч у форматі "Рамштайн"

Також мова йшла про ситуацію на фронті.

Ллойд Остін та Рустем Умєров обговорили наступну зустріч у форматі "Рамштайн"
Фото: Рустем Умєров

Сьогодні відбулася телефонна розмова між міністрами оборони України та США Рустемом Умєровим та Ллойдом Остіним.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

Згідно з повідомленням, міністри обговорили останні події на полі бою в Україні та плани щодо зустрічі в форматі Рамштайн, яка має відбутися на цьому тижні.

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Нагадаємо, 11 листопада міністри оборони України та США Рустем Умєров та Ллойд Остін провели телефонну розмову і обговорили конкретні кроки для забезпечення перемоги України.

16-те засідання Ради НАТО-Україна на рівні міністрів оборони відбулося в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 жовтня. Тоді генсек Єнс Столтенберг наголосив, що всі союзники згодні з тим, що Україна стане членом НАТО. Він закликав нарощувати постачання зброї Києву. 

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України пройде в онлайн-форматі 22 листопада.

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