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ЗМІ: Лідери Конгресу сподіваються забезпечити додаткову допомогу Україні та Ізраїлю до Різдва

Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, який виступає за фінансування України та Ізраїлю, регулярно контактує зі спікером Палати Майклом Джонсоном щодо додаткової допомоги.

ЗМІ: Лідери Конгресу сподіваються забезпечити додаткову допомогу Україні та Ізраїлю до Різдва
Чак Шумер
Фото: gazettco.com

Лідери Конгресу сподіваються забезпечити додатковий пакет допомоги військовим зусиллям в Україні та Ізраїлі, а також внести покращення до імміграційної системи США до кінця 2023 року, передає телеканал NBC.

Угода має задовольнити фінансування, яке запросило Міністерство оборони для надання допомоги обом державам, і одночасно передбачить імміграційний пакет, який, зокрема, закладе ресурси для безпеки кордонів і певний комплекс політичних змін, які підтримують консерватори.

Лідери Сенату вважають, що найкращий шлях до укладення відповідного законопроєкту, який має надію пройти обидві палати і отримати підпис президента Джо Байдена, ймовірно, має виходити із Сенату, де є місце для двопартійних переговорів.

Лідер сенатської більшості демократів Чак Шумер заявив, що обидві сторони "щиро дбають про схвалення допомоги Ізраїлю та Україні та допомоги безневинним мирним жителям у Секторі Гази".

Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, який виступає за фінансування України та Ізраїлю, регулярно контактує зі спікером Палати Майклом Джонсоном щодо додаткової допомоги.

Маккол нещодавно повернувся з поїздки до Ізраїлю з двопартійною делегацією. За його словами, ізраїльські лідери наполягають на швидкій допомозі з боку Сполучених Штатів. Джерело в комітеті повідомило телеканалу, що голові комітету у закордонних справах регулярно дзвонять лідери як Ізраїлю, так і України, які дедалі більше стурбовані тим, що критична підтримка з боку США може ніколи не надійти.

Джерела в Сенаті, безпосередньо пов'язані з переговорами, повідомили NBC, що період між Днем Подяки та Різдвом має вирішальне значення. Як республіканці, так і демократи стурбовані тим, що якщо графік зрушиться до Нового року, то шанси на виконання всіх чотирьох пунктів плану (допомога Ізраїлю, Україні та Індо-Тихоокеанському регіону, а також забезпечення безпеки кордонів) за фінішною межею різко скорочується.

"Я думаю, що Ізраїль буде ухвалений окремо, а Україна - у тандемі з прогресом на кордоні. З позитивного боку, я вважаю, що спікер хоче результатів щодо Ізраїлю, України та кордону", - сказав один із депутатів Республіканської партії.

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Нагадаємо, днями президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США. При цьому документ не передбачає допомоги Україні та Ізраїлю. 

Перед цим Cенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування. Законодавці таким чином відклали партійну боротьбу щодо федеральних витрат до нового року, також залишивши поза увагою екстрену допомогу Україні та Ізраїлю. Розгляд допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню разом із посиленням кордону має відбутися після 23 листопада. 

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