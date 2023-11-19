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На кордоні України та Польщі запрацював штаб допомоги українським водіям

Штаб створений з метою забезпечити людей їжею, водою та медикаментами.

На кордоні України та Польщі запрацював штаб допомоги українським водіям
Фото: Мініфраструктури

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури створило спільно із профільними асоціаціями та перевізниками на кордоні України та Польщі штаб допомоги українським водіям.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. 

"Його ключова задача – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним. За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби та перебуває на постійному звʼязку з водіями. Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тис. наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки", – ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. У бік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 кілометрів, Рави-Руської – понад 10 кілометрів, Краківця – понад 16 кілометрів.

Станом на 18 листопада на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску скупчилися близько 2 800 вантажних транспортних засобів.

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