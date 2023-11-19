На кордоні України та Польщі запрацював штаб допомоги українським водіям

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури створило спільно із профільними асоціаціями та перевізниками на кордоні України та Польщі штаб допомоги українським водіям.
Про це повідомляє у Facebook Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Його ключова задача – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним. За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби та перебуває на постійному звʼязку з водіями. Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тис. наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки", – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. У бік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 кілометрів, Рави-Руської – понад 10 кілометрів, Краківця – понад 16 кілометрів.
Станом на 18 листопада на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску скупчилися близько 2 800 вантажних транспортних засобів.