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На кордоні з Польщею утворилися черги з понад 2,5 тисяч вантажівок

На трьох пунктах пропуску близько 2800 вантажівок.

На кордоні з Польщею утворилися черги з понад 2,5 тисяч вантажівок
Фото: Мінрозвитку громад і територій

Станом на 18 листопада на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску скупчилися близько 2800 вантажних транспортних засобів. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, — пише Укрінформ.

"У чергах скупчилися близько 2800 вантажних транспортних засобів. Бачимо певне збільшення навіть у порівнянні з попереднім днем. Найбільше в пункті пропуску Краківець, це десь 1200 вантажівок, у пункті пропуску Ягодин - 1100 вантажівок, і навпроти Рава-Руської 500", — зазначив Демченко.

Польські страйкарі домовилися, що пропускатимуть по кілька вантажівок на годину. Через це черги перевізники почали обирати інші маршрути. Наразі, на пункті пропуску Шегині перебувають близько 1 200 вантажівок.

"Сподіваємося, що ця ситуація вирішиться якомога швидше, але пам'ятаємо, що учасники акції зазначали, що їхні дії будуть довготривалими, як мінімум до кінця року. Поки що дії, які вживає Україна, це в тому числі і перемовини, щоб знайти компроміс, польська сторона не йде на це", — підкреслив Демченко.

Для легкового транспорту та рейсових автобусів рух не блокується. 

Зазначимо, що Закарпатські митники фіксують великі черги вантажівок на в'їзд в Україну зі Словаччини та Угорщини, на кожному з двох КПП - по 400 вантажівок. Однак, за словами Демченка, наразі на кордоні зі Словаччиною рух для автівок не перешкоджають, як на виїзд, так і на в'їзд. 

Нагадаємо, представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці і вони продовжать блокувати рух українських вантажівок.

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