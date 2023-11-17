ТРЦ Respublika Park у Києві відзначив другу річницю

Навіть під час війни в ТРЦ відбувається справжній марафон нових відкриттів.

ТРЦ Respublika Park відсвяткував два роки з дня свого офіційного відкриття. За цей період ТРЦ став центром культурних та благодійних подій. Це сучасний комплекс, що об'єднує понад 250 магазинів світових та локальних брендів, кінотеатр, ресторани, парк розваг, аеродинамічну трубу і справжній зелений простір для відпочинку та сучасні майданчики для організації заходів.

"Понад півтора року в умовах повномасштабної війни, ТРЦ Respublika Park продовжує свою успішну діяльність завдяки командній роботі, вірі в Україну та потужній підтримці інвесторів. У ТРЦ Respublika Park команда здійснила справжній марафон нових відкриттів, запуск аеродинамічної труби з латвійськими партнерами, відновлення роботи міжнародних брендів, відкриття флагманського магазину HalfPrice та повернення H&M, і ми не зупиняємось, наш марафон продовжується”, – зазначає генеральний директор ТРЦ Respublika Park Юлія Щаслива.

У день святкування другої річниці, 12 листопада, до Respublika Park завітала 124 351 людина. Одним із найяскравіших моментів свята став благодійний концерт за участі попдіви української сцени – Тіни Кароль. Святкова програма від телеканалу М1 та телемарафони з улюбленими ведучими - Андрієм Чорноволем та Лєрою Товстолєс, стали особливими враженнями в святковому заході. Виступи відомих українських артистів, таких як Chico&Qatoshi, Positiff, М'ЯТА, Diana Gloster, гурт Sestra, Foresight Dance Theatre та СHEEV, зробили концерт незабутнім.

"Ці два роки були для нас неймовірно результативні, неймовірно обнадійливі, неймовірно складні. Наша команда підписала понад 11 тис. кв.метрів, провела більш ніж 50 івентів. Гордість за суперпрофесійну команду, за незламні бізнеси, за Україну – це ті відчуття, які не полишають кожного дня. Ми вдячні нашим Збройним Силам — завдяки їхній мужності, силі, витривалості ми змогли подарувати кожному, хто завітав до нас – справжні щирі емоції”, – говорить Олена Яценко, директор з оренди ТРЦ Respublika Park.

З нагоди річниці ТРЦ Respublika Park разом з БФ "Таблеточки" розпочали благодійний збір на лікування онкохворих дітей. Він триватиме до 30 листопада, тому є можливість приєднатися за посиланням.

Довідка. Respublika Park – супер-регіональний ТРЦ, відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальною площею 300 000 кв.м. Власником ТРЦ є австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, яка була створена у Відні в 2013 році та спеціалізується на сфері нерухомості.