За результатами дослідження “Ключовий капітал: як міграційні процеси впливають на бізнес”, що було проведене компанією Gradus Research, для 39% опитаних підприємців одним із основних викликів залишається збереження команди компанії. Враховуючи, що 18% опитаних українських мігрантів планують і надалі перебувати за кордоном, а серед тих, хто бажає повернутися, третині (36%) важко визначитися із термінами повернення- це дійсно є викликом.

Фото: Міністерство енергетики України

Як вирішується проблема нестачі кадрів?

Мобілізація і міграція вже спричинили брак кадрів — 24% опитаних представників бізнесу говорять про це. Тож компанії шукають різні шляхи вирішення цієї проблеми.

Одні закривають той функціонал, який мають, залученням наявних співробітників. Це сприяє розвитку кадрів, бо відбувається вирощування працівників всередині компанії, переміщення їх на нові посади і надання їм більших обов’язків і можливостей.

Інші набирають кадри не тільки на ринку України. Ми це можемо спостерігати в IT-сегменті, який вже певний час залучає працівників із Азії на віддалену роботу. Фактично цей процес почався ще з пандемії.

І, звісно ж, компанії оптимізують бізнес-процеси, намагаючись зберегти продуктивність на сталому рівні при наявній кількості персоналу.

На які дії з боку держави очікують бізнеси?

Найбільший запит українського бізнесу до держави — боротьба з корупцією — 60% респондентів підтвердили це. На думку опитаних підприємців, це найбільше сприятиме економічному відновленню країни і мотивуватиме повернення мігрантів, що опинилися за кордоном. Бізнес не очікує від держави значної допомоги, опікування чи підтримки, але сподівається на наведення порядку в рамках державних структур.

Важливо зазначити про вимоги до держави в царині реформування податкової (25% опитаних) та судової систем (25%), окрім боротьби з корупцією і створення привабливих умов для інвесторів (32%).

Плани бізнесу на майбутнє — чи існують вони?

Думаю, що бізнес діятиме більш зібрано й надалі. Як ми бачимо за результатами опитування, українські бізнеси перейшли на короткі інтервали планування менше ніж на рік (33%) та на 1 рік (38%) Це буде тривати, допоки ведуться активні бойові дії, бо гнучкість у стратегії та прийнятті рішень є важливою.

Попри те, що для багатьох підприємців виходи на нові ринки стали великим викликом і потребують системної роботи, — це буде закладатися в бажані стратегії розвитку для того, щоб диверсифікувати ризики бізнесу в Україні і побудувати точки опори на інших ринках.

Тим не менш, бізнес продовжує працювати, як і до початку повномасштабної війни, про це зазначили 66% респондентів. Більше того, підприємці з певним оптимізмом дивляться на перспективи розвитку: більше половини респондентів (53%) закладають план активного або помірного розвитку до своїх стратегій. Половина опитаних підприємців вбачають, що війна стане фактором швидкого зростання та розвитку України.

Але бізнес лише спільно з державою може вплинути на стан людського капіталу в Україні через створення сприятливих умов для повернення мігрантів додому та покращення ефективності функціонування підприємств.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом онлайн інтервʼю. Аудиторія дослідження: одноосібні власники, керівні партнери, співвласники бізнесу, члени Ради директорів або Наглядової ради бізнесу та наймані ТОП-менеджери, що проживають на території України (165 респондентів). Опитування проводилось із 27 вересня до 5 жовтня 2023 року.