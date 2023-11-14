Дискутували про взаємодію держави, бізнесу і волонтерів у MilitaryTech , якою вона є та якою повинна бути; актуальні потреби військових і як їх спрогнозувати; наявні проєкти і труднощі; а також що ще можна зробити, щоб наблизити перемогу.

Участь у форумі взяли міністр цифрової трансформації Михайло Федоров , його заступник Олександр Борняков, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку (колишня координаторка проєкту «Армія дронів») Катерина Черногоренко , голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут , співзасновник і СЕО Everlast Дмитро Коваленко, засновник групи компаній Ecofactor Сергій Вельчев. Модерував розмову засновник EnlivUA Group , виробник ударних FPV -дронів в Україні Олександр Яковенко.

Нещодавно в Odessa Business Club зустрілися представники бізнесу, волонтерських організацій, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства оборони, щоб обговорити співробітництво у сфері MilTech .

Держава спрощує доступ бізнесу до MilTech

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, держава робить ставку на відкритий ринок товарів у DefenceTech і намагається максимально спростити доступ бізнесу до нього.

«Ми багато що зробили для бюрократизації, змінилися темпи, але найголовніше — ми почали сіяти гроші серед розробників. Сьогодні майже кожна компанія, яка пройшла дослідну експлуатацію, має державні контракти на від 200 до десятків тисяч дронів. Це відбувається максимально просто, прозоро, поки що неідеально з погляду взаємодії з кожним гравцем, оскільки нам треба ще розвинутися, щоб перейти на інший рівень взаємодії, але робота йде», — заявив міністр.

Крім того, збільшили маржинальність для компаній з одного до 25 відсотків, зауважив він. Прибрали Держекспортконтроль з нагляду за складниками. А в бюджеті на 2024 рік збільшили суму видатків на цей напрямок.

Для швидкого доступу до сфери MilTech Міністерство цифрової трансформації створило інтеграційну платформу Brave1. Також успішно функціонує проєкт «Армія дронів», однак його потрібно масштабувати.

Фото: Алекс Василенко

«Ринок тільки створюють. Спочатку було 7 компаній, які могли продавати дрони державі, потім — 15, тепер — 200. Але насправді нам треба ще у 100 разів збільшити виробництво, і від цього залежить наша перемога. Якщо ще рік тому ми думали в бік артилерії, танків, то сьогодні дрон за 500 доларів убиває техніку за три мільйони доларів. І це зберігає життя наших людей. Тільки дронами ми зможемо перемогти. І кадрами, які активно навчаються. У нас багато талановитих людей, необхідно тільки більше дронів», — зазначив міністр.



Фото: Алекс Василенко голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут

Brave1 — інноваційний кластер для розвитку Defense Tech в Україні

Brave1 — спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Ради національної безпеки й оборони, Міністерства економіки, Міністерства оборони і Генерального штабу.

Платформа дозволяє всім, хто має проєкт, ідею чи розробки у сфері MilTech, запропонувати їх технічним спеціалістам, військовим й отримати зворотний зв’язок. Кінцевим замовником продукту є Міністерство оборони.



Фото: Алекс Василенко заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку (колишня координаторка проєкту “Армія дронів”) Катерина Черногоренко

За шість місяців існування на Brave1 зареєстрували понад 650 розробок, половина з них пройшли військову експертизу (340), майже 300 отримали статус BRV1, що визначає пріоритетні для потреб Сил безпеки й оборони проєкти і відкриває доступ до всесторонньої підтримки.

Такі проєкти можуть отримати грант від $5 до $25 тисяч на розвиток виробничих потужностей. І 69 розробок уже здобули фінансування загалом на $1 245 000, і ця цифра росте. Також у планах збільшення розміру грантів до $50 і $100 тисяч.

До того ж підприємці, чия розробка пройшла технічне оцінювання, можуть розраховувати на гроші від інституційних чи приватних інвесторів і супровід у масштабуванні бізнесу.

Brave1 зосереджений на 12 напрямках розробок:

сучасні технічні засоби розвідки;

системи автоматизованого управління, зв’язку й захисту інформації;

роботизовані й дистанційно керовані системи;

ракетно-артилерійські засоби вогневого ураження;

системи РЕБ, протидії технічному й інформаційному впливу;

безпілотні літальні апарати;

кібербезпека;

штучний інтелект;

засоби розмінування;

космічні технології,

навігаційні й геоінформаційні системи;

технології та засоби медичного забезпечення.

«Brave1 — це інтеграційна платформа, яку розробили для того, щоб усі перестали ходити по друзях, знайомих чи лобістах, щоб дійти до людей, які ухвалюють рішення. Наша мета — щоб будь-хто в цій країні, хто щось робить, аби наблизити нашу перемогу, мав свій проєкт й ідею, не залишився без уваги й відповіді. Щоб ніхто не сказав, що він щось пропонував, а його не почули», — заявив заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков, який координує проєкт Brave1.

Фото: Алекс Василенко Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков

«Армія дронів» розвивається й потребує масштабування

«Армія дронів» — спільне рішення Міноборони, Мінцифри, Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та UNITED24 у сфері розвитку українського виробництва БпЛА, щоб замість людей на полі бою воювали дрони.

У рамках цього проєкту держава спростила бюрократичні перепони й збільшила держконтракти — допуск до експлуатації мають уже 40 моделей (минулого року їх було 7).

Також навчають операторів, створили мережу шкіл, щоб підготувати їх. Перший етап студій пройшли вже 10 тисяч осіб, стільки само операторів планують підготувати під час другого етапу.

Крім того, у рамках «Армії дронів» пройшла зустріч спеціалістів з виробництва БпЛА — Drone Hackatone. Участь у ньому взяли 150 інженерів-конструкторів, операторів БпЛА й програмістів. 6 команд отримали гранти на свої розробки. А також відбувся Drone Demo Day, де розробники презентували проєкти, 20 найкращих команд відібрали для подальшої співпраці. Також пройшов суперкубок FPV для випробування та демонстрації можливостей FPV-дронів.

Проєкт «Армія дронів» активно розвивається — разом з Генштабом створюють перші у світі ударні роти БпЛА з новим підходом до менеджменту, навчання та доктрини застосування.

«Цього року ми закупили в 140 разів більше дронів, ніж торік, і 90% з них вироблені в Україні. Та наступного року потреба буде в десятки разів більшою», — відзначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Фото: Алекс Василенко

Державі потрібна ініціатива бізнесу

За словами Федорова, сьогодні мета — мінімізувати виробництво державою в MilTech і максимально залучити підприємців. Він закликає бізнес шукати свою нішу, продумувати можливість серійного виробництва і бути готовими до швидких виробничих, логістичних і менеджерських рішень.

Серед нагальних потреб армії, на які урядовці закликають звернути особливу увагу, — масштабування FPV-дронів і виробництво боєприпасів до них.



Водночас у пріоритеті випуск БпЛА на кшталт «Ланцета» і Zala із системою автонаведення й захоплення цілі. А також дистанційні рішення в контексті kill chain: дрони, наземні платформи, катери, підводні безпілотні апарати — усе, що захищає пілота і дозволяє максимально віддалити його від зони бойових дій.

Фото: Алекс Василенко

Фото: Алекс Василенко Засновник групи компаній Ecofactor Сергій Вельчев

Також Україні конче потрібні власний ребостійкий зв’язок і система навігації на кшталт американського Sirius. Саме вони є основою сучасних безпілотників. І саме в цих сферах держава покладається на підприємців.



Фото: Алекс Василенко співзасновник та СЕО Everlast Дмитро Коваленко

Як зазначають учасники дискусії, сьогодні багато рішень у MilTech — це питання не так технологій, як ініціативи. Цій сфері вкрай необхідні люди з організаційними й менеджерськими талантами. Блакитних океанів і ніш у Defence Tech багато, перед підприємцями відкриваються нові можливості, здатні посилити державу в цій війні. Це win-win: будуєш бізнес й одночасно допомагаєш наближати Перемогу.

Фото: Алекс Василенко модератор засновник EnlivUA Group, виробник ударних FPV-дронів в Україні Олександр Яковенко

Фото: Алекс Василенко

Фото: Алекс Василенко

Фото: Алекс Василенко Дмитро Казавчинський, співзасновника та співголова Odesa business club, СЕО та співзасновник CLIXAR

Фото: Алекс Василенко Олексій Беспалов, представник Роти УБпАК 67 ОМБр, командир відділення взвода розвідки

Фото: Алекс Василенко Заступник директора фонду Повернись Живим Олег Карпенко

Фото: Алекс Василенко

Фото: Алекс Василенко

Фото: Алекс Василенко Катерина Ножевнікова та Олександр Борняков

Фото: Алекс Василенко

Фото: Алекс Василенко

Фото: Алекс Василенко

Фото: Алекс Василенко