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Україна вперше в історії увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу, – Чернишов

Глава Нафтогазу зустрівся з послом Великобританії.

Україна вперше в історії увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу, – Чернишов
Фото: "Нафтогаз"

Глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов зустрівся з новопризначеним послом Сполученого Королівства Мартіном Гаррісом. Під час зустрічі представники обговорили посилення української енергонезалежності. Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Нафтогазу".

"Сьогодні зустрівся з новопризначеним послом Сполученого Королівства Мартіном Гаррісом. Головна тема зустрічі – співпраця з британським енергетичним сектором для посилення української енергонезалежності", – повідомив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов. 

Також, під час розмови Чернишов зазначив, що вперше в своїй історії Україна увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу. 

Нагадаємо, Україна стала альтернативою зберігання газу, незважаючи на ризики через військове вторгнення Росії. У тому числі тому, що запропонувала такі стимули, як дешеві тарифи на зберігання та звільнення від митних зборів протягом трьох років, що дозволяє легко реімпортувати газ до ЄС.

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