Сьогодні представники Мінвідновлення зустрінуться на кордоні з польською стороною

На зустрічі йтиметься про розблокування пунктів пропуску.

У понеділок 13 листопада представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури проведуть зустріч на кордоні з представниками польської сторони для розблокування пунктів пропуску.

Про це повідомляє у Facebook Мінвідновлення.

Зазначається, що на зустріч запрошені представники Міністерства інфраструктури Польщі, представники воєводств, директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі.

Мінвідновлення представлятиме заступник міністра Сергій Деркач. За результатами переговорів Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера українська сторона вже вирішила два порушені польськими колегами питання. Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та оновлення функціоналу системи "єЧерга" – можливість замінювати водія для пустих вантажівок.

Водночас українська сторона вкотре запропоновала польським колегам запустити порожній транспорт через пункт пропуску "Угринів – Долгобичув", де наявна відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону.

Раніше повідомлялося, що 13 листопада Україна спробує переконати польських перевізників відновити рух вантажівок на українсько-польському кордоні.

9 листопада через страйк польських перевізників на українсько-польському кордоні з обох сторін були заблоковані понад 20 тис. транспортних засобів.

У Мінвідновленні раніше наголошували, що виконати всі вимоги польських перевізників неможливо, зокрема ту, що стосується повернення вимоги видачі дозволів для українських водіїв.