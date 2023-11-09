Україна не припинила роботу портів Великої Одеси після ракетного удару по цивільному судну, — Мінвідновлення

Рух суден продовжується як на вихід, так і на вхід до портів Великої Одеси.

Попри удар росіянами протирадіолокаційною ракетою Х-31П по цивільному судну в одному з портів, рух суден до портів Великої Одеси по коридору, організованому Україною в Чорному морі, продовжується як на вихід, так і на вхід, — повідомляє Мінвідновлення України.

"Станом на 9 листопада 6 суден з 231 тис тонн агропродукції на борту вийшли з портів Великої Одеси та рухаються у напрямку Босфору. 5 суден очікують на захід до портів під завантаження. Рух українським коридором не припинявся попри систематичні атаки росії на портову інфраструктуру", — зазначили у Міністерстві.

Відомо, що з 8 серпня 2023 року 91 судно експортувало 3,3 млн тонн агро- та метало- продукції, 116 суден зайшли під завантаження до портів Одеса, Чорноморськ та Південний.

"Сили оборони роблять все можливе, щоб протистояти атакам країни-агресора на портову інфраструктуру. Світ вже зрозумів, що для країни-агресора не існує принципів міжнародного права і ми вдячні партнерам за підтримку засобами ППО", — додали у Мінвідновлення.

Нагадаємо, у середу Росія вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П по одному з цивільних суден на Одещині. Внаслідок атаки постраждали троє людей, одна людина загинула.