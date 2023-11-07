Нікопольський завод феросплавів оголосив про призупинення роботи через обстріли

На підприємстві продовжать будівельні та ремонті роботи, пов'язані з модернізацією обладнання та енергокомунікацій.

Нікопольський завод феросплавів оголосив про призупинення роботи через російські обстріли.

Про це йдеться на сайті підприємства.

"Через непрогнозовані дії окупантів в АТ НЗФ можливі перебої із забезпеченням енергоресурсів - електроенергією та водою... Задля збереження пічних агрегатів, адміністрацією АТ НЗФ прийнято рішення про тимчасове призупинення виробництва феросплавної продукції. Тим часом на підприємстві продовжать виконувати будівельні та ремонті роботи, пов'язані з модернізацією обладнання та енергокомунікацій, які неодноразово були пошкоджені через обстріли", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація підприємства розпорядилася, щоб за кожним працівником, який не буде задіяний у згаданих видах робіт, зберігались виплати згідно чинного законодавства.

"Після усунення загрози обстрілів енергосистеми України, АТ НЗФ готовий продовжити сталу роботу", - додали в підприємстві.

Нагадаємо, днями стало відомо, що призупинив діяльність і Запорізький завод феросплавів, який разом з НЗФ входить до групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Українська розвідка повідомила що, РФ виробляє приблизно 100 ракет щомісяця і на сьогодні накопичила майже 800 одиниць, які може використовувати для ударів по Україні з настанням холодів.