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Уряд переводить експериментальний проєкт «е-Підприємець» на постійну основу

Він включає 12 опцій.

Уряд переводить експериментальний проєкт «е-Підприємець» на постійну основу
Фото: Lb.ua

Кабінет Міністрів вирішив перевести експериментальний проєкт «е-Підприємець» на постійну основу.

Про це на засідання кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться про можливість за допомогою декількох кліків на порталі "Дія" отримати пакет послуг.

Серед них:

  • державна реєстрація фізособи-підприємця;
  • реєстрація змін про ФОП;
  • повідомлення про використання єдиного рахунку;
  • реєстрація платником єдиного податку або платником ПДВ;
  • відкриття банківського рахунку.

Загалом «е-Підприємець» включає 12 опцій.

"Таким чином ми прибираємо бюрократію, радикально заощаджуємо час людей, які хочуть розпочати та розвивати власну справу, оптимізуємо процес надання публічних послуг", - додав Шмигаль., зауваживши. що за наступні три роки уряд хоче запустити 63 нових цифрових продукти.

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Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації заявило, що на порталі "Дія" можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора.

Для підприємців із Харківської, Дніпропетровської та Одеської областей, які постраждали від російського вторгнення, запустили освітньо-грантову програму.

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