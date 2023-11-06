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В Україні змінюються правила у митному оформленні товарів

Зміни стосуються умов контролю та оформлення як імпортних, так і експортних вантажів. 

В Україні змінюються правила у митному оформленні товарів
Черноморская таможня Держмитслужби
Фото: facebook/Чорноморська митниця Держмитслужби

З 7 листопада набирають чинності зміни до митного законодавства, які стосуються умов контролю та оформлення імпортних та експортних вантажів. Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби. 

Норми, які передбачають можливість митного оформлення товарів без їх пред'явлення митниці вже не діятимуть.

У звʼязку з цим 3 листопада, відбулося засідання Громадської Ради при Державній митній службі України за участі в.о. Голови Держмитслужби Сергія Звягінцева та представників профільних підрозділів.

Зазначається, що головним питанням на порядку денному став рівень готовності митних органів та бізнесу до роботи в нових умовах. Представники Держмитслужби надали детальні роз’яснення щодо пред’явлення товарів митному органу.

"Щодо найпоширенішого запитання від бізнесу про огляд вантажних транспортних засобів: митницею не буде застосовано огляд 100% транспортних засобів. Натомість залишається ризикоорієнтований підхід. При цьому кількість та моторика спрацювання профілів ризиків не збільшиться, відтак і кількість оглядів не зросте", – йдеться в повідомленні. 

Крім того, митниці отримали необхідну кількість пломб, змінили графіки роботи терміналів, щоб мати змогу вчасно оформлювати товари, та вжили ряд інших заходів, необхідних для сталого функціонування митниці та законного сприяння бізнесу.

"Для розв'язання проблемних питань під час перехідного періоду будуть оприлюднені контакти посадових осіб митних органів. Також на доступних ресурсах буде поширена інформація про перелік місць прибуття", – додають у митниці.

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада ухвалила за основу проєкт Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення особливостей проходження служби в митних органах та проведення атестації посадових осіб митних органів 6490-д.

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