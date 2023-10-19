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​Із України ледь не вивезли понад сотню археологічних знахідок

Виявили старовинні предмети на Київській митниці.

​Із України ледь не вивезли понад сотню археологічних знахідок
Фото: Мінкульт

З України намагалися вивезти понад сотню археологічних знахідок VIII ст до н.е. - ХІІІ ст н.е.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Завадили оборудці працівники Київської митниці.

Митники виявили 101 предмет з явними ознаками старовини. Знахідки одразу передали на експертизу в Національний музей історії України.

Серед вилучених предметів експерти виявили:

  • 15 бронзових наконечників стріл від передскіфського до скіфських часів (VIII-V ст. до н.е.);
  • чотири знаряддя праці – мідно-бронзові тесла, що належать до періоду ранньої та середньої бронзи (III-середина ІІ ст. до н.е.);
  • 54 бронзові ремінні пряжки та їх фрагменти віднесено до черняхівської культури (III-початок V ст.);
  • дев'ять залізних наконечників стріл, віднесених до салтівської культури (V-X ст.);
  • 15 інших предметів було визначено експертами як залізні ножі доби Русі (X-XIII ст.).

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

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Нагадаємо, цього місяця водій мікроавтобуса намагався ввезти картини в Україну «зеленим коридором» без декларування. Закарпатські митники вилучили 18 творів мистецтва загальною вартістю понад 1,2 млн грн, які становлять художню, антикварну та колекційну цінність.

Раніше на Одещині українські прикордонники вилучили скрипку Страдіварі.

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