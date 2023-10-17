Фільм “Довбуш” зібрав у прокаті більше 61 млн гривень

На стрічку було продано більше 437 тисяч квитків.

Українська кінострічка “Довбуш” демонструється в прокаті вже вісім тижнів.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Після восьмого прокатного вікенду касові збори фільму “Довбуш” склали 61 782 834 гривень.

При цьому на стрічку було продано 437 697 квитків.

“Прокат триває, тож встигніть подивитись історію про хлопців-опришків, що стали за людей і свою землю й віддали найголовніше, аби відновити справедливість”, - закликали в Держкіно.

Як раніше повідомлялось, після четвертого прокатного вікенду український фільм “Довбуш” став найкасовішим українським ігровим фільмом року.