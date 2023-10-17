Помер телеведучий і ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо
Помер телеведучий і ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Не на часі: Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю
Не на часі: Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю
Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
Біньямін Нетаньяху провів розмову із Путіним
Біньямін Нетаньяху провів розмову із Путіним
ГоловнаКультура

Фільм “Довбуш” зібрав у прокаті більше 61 млн гривень

На стрічку було продано більше 437 тисяч квитків.

Фільм “Довбуш” зібрав у прокаті більше 61 млн гривень
Фото: Держкіно

Українська кінострічка “Довбуш” демонструється в прокаті вже вісім тижнів. 

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Після восьмого прокатного вікенду касові збори фільму “Довбуш” склали 61 782 834 гривень.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

При цьому на стрічку було продано 437 697 квитків.

“Прокат триває, тож встигніть подивитись історію про хлопців-опришків, що стали за людей і свою землю й віддали найголовніше, аби відновити справедливість”, - закликали в Держкіно.

Як раніше повідомлялось, після четвертого прокатного вікенду український фільм “Довбуш” став найкасовішим українським ігровим фільмом року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies