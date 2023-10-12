Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Буданов: "Нас знову чекає битва за електроенергію"
Буданов: "Нас знову чекає битва за електроенергію"
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
У Києві чоловік увірвався до бізнес-центру і влаштував стрілянину
У Києві чоловік увірвався до бізнес-центру і влаштував стрілянину
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Росіяни обстрілюють Харків, – Терехов
Росіяни обстрілюють Харків, – Терехов
ГоловнаКультура

Стали відомі лауреати шостої Національної премії кінокритиків "Кіноколо"

Найкращим повнометражним фільмом стала "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.

Стали відомі лауреати шостої Національної премії кінокритиків "Кіноколо"
Фото: Сторінка фільму "Ля Палісіада"

Сьогодні, 12 жовтня, оголосили лауреатів шостої Національної премії кінокритиків "Кіноколо". 

Про це повідомляє Суспільне.

Найкращим повнометражним фільмом стала "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.

Нагороду у двох номінаціях отримав режисер фільму "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіч: за найкращу режисуру та найкращий сценарій фільму.

Підписуйтесь на наш Google News

Також у двох номінаціях здобула перемогу документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі": як відкриття року та найкращий документальний фільм.

Найкращою акторкою стала Карина Химчук за роль у фільмі "Ти мене любиш?" Тоні Ноябрьової, а найкращим актором - Аміл Насіров за роль у стрічці "Люксембург, Люксембург".

Також перемогу здобули:

  • "ГКЧП" — найкращий короткометражний ігровий фільм;
  • "Маріуполь. Сто ночей" режисерки Софії Мельник — найкращий анімаційний фільм.

Крім того, спеціальні відзнаки отримали військові ЗСУ:

  • Артур Корнієнко — журналіст і культурний оглядач, зараз — аеророзвідник;
  • Ярослав Підгора-Гвяздовський — кінокритик, журналіст;
  • Юрій Самусенко — журналіст, кінооглядач, нині лейтенант прикордонних військ у запасі;
  • Антон Філатов — кінокритик, зараз обороняє Бахмут.

Також лауреатами за досягнення стала команда "Довженко-центру" за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно":

  • Олена Гончарук;
  • Олег Оліфер;
  • Альона Пензій;
  • Станіслав Битюцький;
  • Олександр Телюк.

Нагадаємо, за версією VII Національної кінопремії “Золота Дзиґа” найкращим українським фільмом року стала стрічка “Памфір” режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies