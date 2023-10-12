Стали відомі лауреати шостої Національної премії кінокритиків "Кіноколо"

Сьогодні, 12 жовтня, оголосили лауреатів шостої Національної премії кінокритиків "Кіноколо".
Про це повідомляє Суспільне.
Найкращим повнометражним фільмом стала "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.
Нагороду у двох номінаціях отримав режисер фільму "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіч: за найкращу режисуру та найкращий сценарій фільму.
Також у двох номінаціях здобула перемогу документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі": як відкриття року та найкращий документальний фільм.
Найкращою акторкою стала Карина Химчук за роль у фільмі "Ти мене любиш?" Тоні Ноябрьової, а найкращим актором - Аміл Насіров за роль у стрічці "Люксембург, Люксембург".
Також перемогу здобули:
- "ГКЧП" — найкращий короткометражний ігровий фільм;
- "Маріуполь. Сто ночей" режисерки Софії Мельник — найкращий анімаційний фільм.
Крім того, спеціальні відзнаки отримали військові ЗСУ:
- Артур Корнієнко — журналіст і культурний оглядач, зараз — аеророзвідник;
- Ярослав Підгора-Гвяздовський — кінокритик, журналіст;
- Юрій Самусенко — журналіст, кінооглядач, нині лейтенант прикордонних військ у запасі;
- Антон Філатов — кінокритик, зараз обороняє Бахмут.
Також лауреатами за досягнення стала команда "Довженко-центру" за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно":
- Олена Гончарук;
- Олег Оліфер;
- Альона Пензій;
- Станіслав Битюцький;
- Олександр Телюк.
Нагадаємо, за версією VII Національної кінопремії “Золота Дзиґа” найкращим українським фільмом року стала стрічка “Памфір” режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.