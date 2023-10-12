​Через російське вторгнення в Україну постраждали 835 пам’яток культурної спадщини

Місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду , завдану ракетними ударами Росії всесвітній спадщині в Одесі.

Нагадаємо, станом на кінець вересня в Україні збитків внаслідок російських атак зазнали 1702 об’єкти культурної інфраструктури .

Щодо областей, то ситуація така:

835 пам’яток культурної спадщини постраждали через російську агресію в Україні.

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