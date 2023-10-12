​Через російське вторгнення в Україну постраждали 835 пам’яток культурної спадщини

835 пам’яток культурної спадщини постраждали через російську агресію в Україні.
Такі дані оприлюднило Міністерство культури і інформаційної політики.
Із цієї кількості пам’яток національного значення – 118, місцевого значення – 653, щойно виявлених – 64.
Загалом постраждала така кількість пам'яток:
- пам’ятки архітектури складають – 256;
- архітектури та містобудування – 246;
- історії – 199;
- архітектури, історії – 32;
- монументального мистецтва – 19;
- містобудування, монументального мистецтва – 17;
- археології – 20;
- архітектури та містобудування, історії – 37;
- містобудування – 5;
- науки і техніки – 2;
- садово-паркового мистецтва – 1;
- архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1;
- архітектури, монументального мистецтва – 1.
Щодо областей, то ситуація така:
- Харківська область – 207 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини;
- Одеська область – 112;
- Донецька область – 111;
- Херсонська область – 80;
- Чернігівська область – 70;
- Київська область – 69;
- Запорізька область – 35;
- Львівська область – 33;
- Дніпропетровська область – 28;
- Луганська область – 28;
- Сумська область – 25;
- Миколаївська область – 22;
- Хмельницька область – 9;
- Вінницька область – 4;
- Житомирська область – 2.
Нагадаємо, станом на кінець вересня в Україні збитків внаслідок російських атак зазнали 1702 об’єкти культурної інфраструктури.
Місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду, завдану ракетними ударами Росії всесвітній спадщині в Одесі.