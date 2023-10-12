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​Через російське вторгнення в Україну постраждали 835 пам’яток культурної спадщини

Найбільше - на Харківщині, Одещині й Донеччині.

​Через російське вторгнення в Україну постраждали 835 пам’яток культурної спадщини
Пошкоджений росіянами Охтирський музей
Фото: okhtyrka.online

835 пам’яток культурної спадщини постраждали через російську агресію в Україні.

Такі дані оприлюднило Міністерство культури і інформаційної політики.

Із цієї кількості пам’яток національного значення – 118, місцевого значення – 653, щойно виявлених – 64.

Загалом постраждала така кількість пам'яток:

  • пам’ятки архітектури складають – 256;
  • архітектури та містобудування – 246;
  • історії – 199;
  • архітектури, історії – 32;
  • монументального мистецтва – 19;
  • містобудування, монументального мистецтва – 17;
  • археології – 20;
  • архітектури та містобудування, історії – 37;
  • містобудування – 5;  
  • науки і техніки – 2; 
  • садово-паркового мистецтва – 1; 
  • архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1;
  • архітектури, монументального мистецтва – 1.

Щодо областей, то ситуація така:

  • Харківська область – 207 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини;
  • Одеська область – 112;
  • Донецька область – 111;
  • Херсонська область – 80;
  • Чернігівська область – 70;
  • Київська область – 69;
  • Запорізька область – 35;
  • Львівська область – 33;
  • Дніпропетровська область – 28;
  • Луганська область – 28;
  • Сумська область – 25;
  • Миколаївська область – 22;
  • Хмельницька область – 9;
  • Вінницька область – 4;
  • Житомирська область – 2.

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Нагадаємо, станом на кінець вересня в Україні збитків внаслідок російських атак зазнали 1702 об’єкти культурної інфраструктури.

Місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду, завдану ракетними ударами Росії всесвітній спадщині в Одесі.

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