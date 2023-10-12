ПАРЄ назвала Голодомор актом геноциду українського народу і засудила фейкові вибори та референдуми на ТОТ

Резолюція "Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі" отримала 73 голоси.

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій назвала Голодомор актом геноциду, спрямованим на знищення української нації.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

Резолюція "Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі" отримала 73 голоси.

Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

"Документ поновлює підтримку усіх ключових міжнародних ініціатив України: від формули миру та створення спецтрибуналу до Кримської платформи. Важливо, що Асамблея визнала незаконними фейкові вибори та референдуми, організовані РФ на тимчасово окупованих територіях України як такі, що є використанням політичних свобод у військових цілях", - зазначила Кравчук.

За словами депутатки, ПАРЄ також засудила рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, яке є "спробою подальшої мілітаризації торгівлі та продовольства".

Нагадаємо, нині ПАРЄ також закликала до реформування Радбезу ООН і створення спецтрибуналу для Росії. Крім того, організація рекомендувала країнам-членам утриматися від офіційної взаємодії з урядами Росії та Білорусі, особливо у сфері дипломатичних призначень.

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