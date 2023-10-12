Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
ГоловнаСвіт

ПАРЄ назвала Голодомор актом геноциду українського народу і засудила фейкові вибори та референдуми на ТОТ

Резолюція "Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі" отримала 73 голоси.

ПАРЄ назвала Голодомор актом геноциду українського народу і засудила фейкові вибори та референдуми на ТОТ
Фото: скриншот відео

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій назвала Голодомор актом геноциду, спрямованим на знищення української нації.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

Резолюція "Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі" отримала 73 голоси.

Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

"Документ поновлює підтримку усіх ключових міжнародних ініціатив України: від формули миру та створення спецтрибуналу до Кримської платформи. Важливо, що Асамблея визнала незаконними фейкові вибори та референдуми, організовані РФ на тимчасово окупованих територіях України як такі, що є  використанням політичних свобод у військових цілях", - зазначила Кравчук.

За словами депутатки, ПАРЄ також засудила рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, яке є "спробою подальшої мілітаризації торгівлі та продовольства".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, нині ПАРЄ також закликала до реформування Радбезу ООН і створення спецтрибуналу для Росії. Крім того, організація рекомендувала країнам-членам утриматися від офіційної взаємодії з урядами Росії та Білорусі, особливо у сфері дипломатичних призначень.

Ще одна неприємна новина для РФ - Організація Об'єднаних Націй продовжила моніторинг порушень прав людини у Росії ще на рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies