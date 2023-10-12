​США ввели санкції проти компаній, що перевозили російську нафту за вищою від дозволеної ціною

З цього приводу Коаліція за обмеження цін оприлюднила рекомендації для морської нафтової промисловості та суміжних галузей.

США ввели санкції проти двох компаній та суден, які перевозили російську сиру нафту за ціною, яка перевищує дозволену.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

Під обмеження потрапили судна SCF Primorye компанії Lumber Marine SA зі штаб-квартирою в ОАЕ, а також Bosphorus турецької фірми Ice Pearl Navigation Corp.

Також Коаліція за обмеження цін оприлюднила рекомендації для морської нафтової промисловості та суміжних галузей. Вони призначені для державного і приватного секторів.

Нагадаємо, Росії вдалося уникнути санкцій “Групи семи” (G7) на більшу частину експорту нафти. Це збільшить доходи Кремля, у той час, як вартість сирої нафти підіймається до 100 доларів за барель. Також РФ наростила постачання нафти до Китаю Арктичним шляхом.

Видання Bloomberg писало, що приблизно дві третини російської сирої нафти та нафтопродуктів транспортується на суднах, які застраховані, або належать державам, які встановлюють обмеження цін, встановлені G7 та її союзниками. Це свідчить про те, що Росія досі активно використовує європейську судноплавну галузь.