Європейські компанії продовжують транспортувати російську нафту, – Bloomberg

Приблизно дві третини російської сирої нафти та нафтопродуктів транспортується на суднах, які застраховані, або належать державам, які встановлюють обмеження цін, встановлені G7 та її союзниками. Це свідчить про те, що Росія досі активно використовує європейську судноплавну галузь.

Про це пише Bloomberg з посиланням на звіт розташованого в Гельсінкі Центру дослідження енергії та чистого повітря.

Тобто, де-факто, цінові обмеження встановлені для того, аби залишити російську нафту на світовому ринку, і цим самим знизити доходи РФ.

Крім того, за інформацією Bloomberg, Росія зібрала так званий тіньовий флот танкерів, які діють поза юрисдикцією європейських держав.

"Вони зазвичай перевозять нафту на менші відстані, де той само обсяг може бути транспортовано меншою кількістю суден", – нагадує агентство.

Проте експерти підкреслюють, що країни недостатньо докладають зусиль для забезпечення дотримання встановлених обмежень на ціни на російську нафту.

Як відомо, встановлений ціновий ліміт на російську нафту становить $60 за барель, проте останнім часом він наближається до рівня в сто доларів.

"Ціна на російську сиру нафту може перевищувати межу, якщо послуги західних компаній не залучені", — пояснює Bloomberg.

Відомо, що Росія уникнула санкцій "Великої сімки" (G7) на більшу частину експорту нафти, що може в рази збільшити доходи Кремля.