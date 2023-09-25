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Після Путіна Росія може стати ще гіршою, ніж зараз, - глава МЗС Фінляндії

"Якщо Путін піде, дуже малоймовірно, що Росія якимось чином стане нормальною мирною демократією".

Після Путіна Росія може стати ще гіршою, ніж зараз, - глава МЗС Фінляндії
Еліна Валтонен
Фото: EPA

Заходу треба готуватися до того, що Росія після Володимира Путіна може стати ще гіршою, ніж зараз.

Про це заявила очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв’ю The Washington Post.

"Якщо Путін піде, дуже малоймовірно, що Росія якимось чином стане нормальною мирною демократією... Ми на Заході не бажали б нічого більшого, ніж те, аби звичайний росіянин мав право голосу в тому напрямку, в якому рухається країна, щоб Росія відкрилася для громадянського суспільства і стала нормальною демократією. Але, сподіваючись на це, ми повинні готуватися до гіршого, а найгірше - те, що Росія залишиться такою, якою вона є, і, можливо, буде ще гіршою в майбутньому", - зазначила Валтонен.

Вона додала, що і влада РФ, і російський народ усвідомлюють, що ведення війни має свою ціну - санкції.

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"Так, санкції шкодять простим людям. І в такій країні, як Росія, можна легко сказати, що це, можливо, несправедливо, тому що це - не нормальна демократія. Люди насправді не можуть вибирати. Але я не думаю, що і в нас є вибір. Росія та російський народ усвідомлюють, що ведення такої несправедливої та незаконної війни має свою ціну. І дуже важливо, щоб ми це показали", - сказала Валтонен.

Нагадаємо, в липні 2020 року Путін підписав указ про публікацію нової Конституції, яка дозволить йому залишитися при владі до 2036 року.

Чергові президентські вибори в Росії відбудуться в 2024 році. Путіну тоді буде 71 рік.

Президентський термін в Росії -  шість років, тож Путін, якщо доживе, зможе залишатися президентом до 2036 року. Тоді йому буде 83 роки.

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