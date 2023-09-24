В одному з районів Петербурга та аеропорту зникло світло

За годину до цього люди чули гучний звук і яскравий спалах.

У селищі Шушари біля російського Санкт-Петербурга та в аеропорту Пулково ввечері 24 вересня зникло світло, повідомляє "Медуза".

За годину до цього люди чули гучний звук і яскравий спалах. Крім того, в Шушарах немає води.

В аеропорту повідомили, що енергопостачання було порушене у залі вильоту внутрішніх рейсів. У будівлі швидко увімкнули аварійне освітлення. Затримок рейсів, як показало онлайн-табло, немає.

Згодом стало відомо, що електропостачання аеропорту відновили.

Нагадаємо, нині у Росії заявили, що український безпілотник атакував адміністративну будівлю в Курську.

Раніше під Петербургом вночі чули вибухи неподалік аеродрому, де ремонтують військові літаки.

Крім того, через вибух у петербурзькому кафе загинув пропагандист Владлен Татарський, ще шестеро отримали поранення.