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Палата громад парламенту Канади засудила депортацію українських дітей Росією

"Основний геноцидний намір цих підлих вчинків очевидний: русифікувати цих дітей і знищити усі їхні культурні ознаки".

Палата громад парламенту Канади засудила депортацію українських дітей Росією
Фото: EPA

Нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії.

На голосування резолюцію було внесено депутатом від Квебецького блоку Стефаном Бержероном Монтервілем, передає Укрінформ.

"Палата громад рішуче засуджує російську владу за воєнні злочини та геноцид, що полягає у примусовій депортації українських дітей на територію РФ з використанням обурливого процесу, відомого як “фільтрація", - йдеться у тексті резолюції.

Канада закликала Росію негайно припинити цю практику й безпечно повернути дітей в Україну.

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За словами Бержерона, під російську депортацію підпали щонайменше 19 тисяч українських дітей.

"Основний геноцидний намір цих підлих вчинків очевидний: русифікувати цих дітей і знищити усі їхні культурні ознаки. Я вже мовчу про невимовний біль від розлучення цих дітей із родинами", - наголосив депутат.

Нагадаємо, Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб. У список потрапили, зокрема, так звані “дитячі омбудсмени”, які займалися депортацією українських дітей.

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