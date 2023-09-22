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Латвія планує конфісковувати автомобілі російської та білоруської реєстрації

Мін'юст країни готує відповідний законопроєкт. 

Латвія планує конфісковувати автомобілі російської та білоруської реєстрації
Міністерка юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнері
Фото: Twitter

Міністерка юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнері повідомила, що готує законопроект про конфіскацію автомобілів із російськими та білоруськими номерами.

Вона зазначила, що машини вилучатимуть, якщо протягом трьох місяців вони не покинуть країну, або не будуть перереєстровані в латвійській юрисдикції.

Нагадаємо, Норвегія планує обмежити в’їзд приватним автомобілям із російськими номерами. Раніше таку заборону вже запровадили Фінляндія та країни Балтії.

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