Латвія планує конфісковувати автомобілі російської та білоруської реєстрації

Міністерка юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнері повідомила, що готує законопроект про конфіскацію автомобілів із російськими та білоруськими номерами.

Вона зазначила, що машини вилучатимуть, якщо протягом трьох місяців вони не покинуть країну, або не будуть перереєстровані в латвійській юрисдикції.

❗️@tieslietas iesniegs @Jekaba11 likumprojektu,atbalstot atbildīgo nozari @Sat_Min un @IeM_gov_lv , lai liegtu Latvijā uzturēties 🇷🇺 un 🇧🇾 reģistrētiem transportlīdzekļiem, ja 3 mēnešu laikā netiks veikta pārreģistrācija vai izbraukšana no 🇱🇻, sekos transportlīdzekļa konfiskācija — Dr.iur.Inese Lībiņa-Egnere (@ineselibina) September 22, 2023

Нагадаємо, Норвегія планує обмежити в’їзд приватним автомобілям із російськими номерами. Раніше таку заборону вже запровадили Фінляндія та країни Балтії.