Глава Міноборони Чехії закликала Україну та Польщу помиритися

"Сторонам треба відкинути гординю, сісти за стіл переговорів, вибачитися, перепросити, перевести дух і рухатися далі".

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова застерегла Україну та Польщу від підвищення напруги у відносинах та закликала попросити вибачення одне в одного.

Про це Чернохова написала в Twitter.

Вона зазначила, що Польща для неї - друга батьківщина, тож вона добре знає менталітет поляків.

"Горді, горді, бойові та сміливі люди, які нікому не дозволяють на себе кричати та наказувати. Це постулат, підтверджений історією. Сьогоднішня заява президента Україна на адресу Польщі, даруйте, дуже невдала", - написала вона, вочевидь, маючи на увазі різкі слова Володимира Зеленського перед Генасамблеєю ООН.

"І, що ще гірше, у вівторок Україна також подала скаргу до СОТ на Польщу, Словаччину та Угорщину через зерно. Перші дві країни перебувають у фіналі виборів, і їхнім громадянам буде важко пояснити, що протягом півтора року вони дійсно інтенсивно допомагали країні, яка подає скаргу до СОТ проти їхньої країни… і при цьому президент публічно лає їх у ООН. Це дуже важко пояснити виборцям", - додала Чернохова.

Вона зазначила, що сторонам "треба відкинути гординю, сісти за стіл переговорів, вибачитися, перепросити, перевести дух і рухатися далі".

"Це має статися найближчим часом. І я прошу усі сторони зробити це. Якщо цього не станеться, ми всі програємо", – наголосила Чернохова.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припиняє постачання зброї Києву і натомість зосереджується на власному озброєнні. Ці слова пролунали на тлі загострення напруженості між Києвом та ЄС після того, як Єврокомісія вирішила дозволити продаж українського зерна у всьому блоці, скасувавши обмеження на імпорт, якими п'ять східних країн ЄС спочатку прагнули захистити своїх фермерів від конкуренції.

Польський президент Анджей Дуда згодом назвав цю цитату вирваною з контексту. За його словами, Моравецький сказав, що Польща не буде передавати Україні те нове озброєння, яке придбала для своєї армії. Натомість виконувати старі контракти з Україною про постачання озброєння – буде.