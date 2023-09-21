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Слова прем'єр-міністра Польщі Моравецького про припинення військової допомоги Україні вирвали з контексту, - Дуда

Контракти про польське озброєння, які Польща підписала з Україною, виконуватись будуть.

Слова прем'єр-міністра Польщі Моравецького про припинення військової допомоги Україні вирвали з контексту, - Дуда
Фото: EPA/UPG

Слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні через необхідність переозброєння вирвали з контексту та інтерпретували найгіршим чином. 

Про це в інтерв’ю польському телеканалу TVN24 розповів президент Польщі Анджей Дуда.

"На мою думку, прем'єр-міністр просто сказав ось що: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо в межах модернізації польської армії", – сказав Дуда.

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Він наголосив, що має однакову з Моравецьким позицію - Польща не може нікому передати нове озброєння, яке зараз купує за мільярди доларів для своєї армії.

"Я сам буду першим, хто виступить проти передання цього нового озброєння, яке ми зараз отримуємо з Південної Кореї або США, наприклад, нових Abrams, або комплектів Patriot, або HIMARS", – підкреслив президент Польщі.

Втім, контракти про польське озброєння, які Польща підписала з Україною, виконуватись будуть. Йдеться, зокрема, про постачання самохідних артилерійських установок Krab.

Як раніше повідомлялось, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив напередодні, що Варшава припиняє постачання зброї Києву і натомість зосереджується на власному озброєнні.

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